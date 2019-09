Accident dans la Drôme: l'autoroute A7 coupée, un mort et trois blessés

publié le 08/09/2019 à 11:17

L'autoroute A7 est "fermée dans les deux sens de circulation" à cause d'un accident "impliquant un poids-lourd, un minibus et deux véhicules légers qui s'est produit dimanche aux alentours de 5H30 du matin", a indiqué la préfecture dans un communiqué. L'accident a fait un mort et trois blessés dont un grave. La préfecture précise que le bilan est "stabilisé".

Les faits se sont produits "entre l'échangeur de Montélimar nord (n°17) et la sortie Loriol (n°16)", avait précisé plus tôt l'opérateur Vinci Autoroutes. Il s'agissait à l'origine d'un seul accident sur lequel il y a eu un "suraccident". Les 3 personnes blessées, une en urgence absolue et deux en urgence relative, ont été prises en charge par les pompiers et transportées vers le centre hospitalier le plus proche.

En direction de Marseille, l'entrée sur l'autoroute A7 est déconseillée et la sortie conseillée à Valence (n°15), tandis que l'entrée est interdite et la sortie obligatoire à Loriol (n°16). En direction de Lyon, l'entrée est interdite et la sortie obligatoire à Montélimar nord (n°17).