Yasmine, 4 ans, est retenue en otage par Daesh

et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/08/2018 à 20:15

Yasmine, une petite fille belge de 4 ans, est prisonnière à des milliers de kilomètres de son pays natal depuis mai 2017, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Elle est apparue en ce mois d'août 2018 dans une vidéo de propagande de Daesh, le visage maquillé et à côté de femmes voilées.



Le 25 mai 2017, le père de Yasmine, sortant de prison, profite d'un droit de visite qui lui avait été accordé pour s'enfuir avec la petite fille vers la Syrie. Atid Mehdi y a vécu avec une adolescente qu'il a mise enceinte avant de se faire tuer. Depuis, livrée à elle même, Yasmine est tombée entre les mains d'une milice liée au front Al-Nosra, commandée par un Français d'origine sénégalaise, Omar Diaby.

Une récente décision d'un tribunal islamique a ordonné le retour de Yasmine en Belgique, mais Omar Diaby refuse de collaborer, selon la mère de l'enfant. Né à Dakar, il a quitté Nice, où il résidait, en octobre 2013 pour partir faire le jihad. Admirateur de Ben Laden, il s'est vite retrouvé à 40 ans à Alep commandant de la brigade des étrangers, composée principalement de Français.

Il s'est appuyé sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, en multipliant les vidéos. On l'a cru mort pendant un moment. Ces dernières semaines, son influence et son rôle de négociateur auraient été remises en cause par la branche d'Al Quaïda.