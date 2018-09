Vietnam : les habitants de Hanoï priés de ne plus manger de viande de chien

publié le 12/09/2018 à 01:37

Rôtie, bouillie ou cuite à la vapeur... La viande de chien est vendue dans les marchés et les commerces alimentaires de Hanoï, connue pour les préparations appétissantes que l'on peut acheter dans la rue. Mais les autorités vietnamiennes ont demandé mardi 11 septembre aux habitants de la ville de cesser de consommer cette viande, soulignant que ce plat ternissait l'image du pays auprès des étrangers et comportait des risques de propagation de la rage.





Le Comité populaire de Hanoï a enjoint les habitants à délaisser la viande de chien afin d'empêcher la diffusion de la rage et d'autres maladies transmises par l'animal. Il les a également appelés à cesser de manger de la viande de chat, moins populaire que la viande de chien, mais que l'on peut toujours se procurer dans les zones rurales. Le Comité a souligné qu'il s'agissait de préserver la réputation de Hanoï en tant que "capitale civilisée et moderne" auprès des étrangers.

"Le commerce, le meurtre et la consommation de viande de chien et de chat ont suscité des réactions négatives chez les touristes et expatriés vivant à Hanoï", a indiqué le communiqué. En outre, soucieux d'améliorer l'image du pays, le Comité a souligné que le meurtre de ces animaux était un acte cruel. À Hanoï, un millier de commerces vendent de la viande de chien. Trois personnes sont mortes de la rage dans la ville depuis début 2018, tandis que deux autres ont été contaminées, selon des chiffres officiels.