VIDÉOS - Berlin : un aquarium géant explose dans la cour d'un hôtel

Les images sont impressionnantes. Un aquarium géant, haut d'une quinzaine de mètres et contenant plus d'un million de litres d'eau, situé dans la cour d'un hôtel prestigieux de Berlin, a éclaté ce vendredi 16 décembre. Deux personnes ont été blessées, ont annoncé vendredi la police et les pompiers. L'incident a causé des "dommages marins incroyables".

Les deux blessés, atteints par des éclats, ont été transportés à l'hôpital. L'aquarium de forme cylindrique, situé dans le foyer de l'hôtel Radisson Blu, a éclaté vers 5h50 heure locale, pour des raisons encore indéterminées. "L'eau et les poissons se sont répandus au rez-de-chaussée" et l'hôtel a été évacué, a indiqué un porte-parole des pompiers. Une centaine de forces de secours étaient sur place. La police utilisait des chiens pour retrouver éventuellement des personnes sous les débris.

La circulation la rue adjacente a été partiellement fermée en raison d'une "extrême quantité d'eau sur la route", a précisé la compagnie de transports de la capitale sur son compte Twitter. L'AquaDom se présente sur son site internet comme "le plus grand aquarium cylindrique au monde". Il contenait plus d'un million de litres d'eau et environ 1.500 poissons tropicaux.

Des photos et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, envoyés apparemment par des résidents de l'hôtel, montraient l'aquarium détruit en grande partie, avec des gros débris de verre éparpillés et de l'eau qui continuait de s'écouler.

L'aquarium a laissé de nombreux débris sur la rue adjacente Crédit : John MACDOUGALL / AFP

La police utilise des chiens pour retrouver éventuellement des personnes sous les débris Crédit : John MACDOUGALL / AFP

Une centaine de forces de secours étaient sur place Crédit : John MACDOUGALL / AFP

La rédaction vous recommande Japon : les pingouins d'un aquarium refusent de manger du poisson bon marché

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info