publié le 29/08/2018 à 21:30

"Je vais être adoptée ?" C'est avec ces quelques mots, prononcés sans trop y croire, qu'une petite fille de Géorgie (États-Unis) a ému plus de 6 millions d'internautes en moins d'une semaine. Il y a quelques jours, la fillette fête son anniversaire avec sa famille d'accueil. Après avoir ouvert ses cadeaux, son père lui tend le dernier paquet. "Ce n'est rien de fou mais... Bon. C'est un cadeau en plus", explique-t-il, tout en précisant qu'il faut lire ce cadeau.



La jeune fille retire alors une à une les couches de papier qui enveloppent ce dernier présent. Elle trouve finalement un cadre dans lequel elle découvre que sa famille va l'adopter, avec sa sœur et son frère. "Je vais être adoptée ?", demande-t-elle incrédule, avant de fondre en larmes.

Une émotion partagée par ses parents qui, les larmes aux yeux, l'enlacent. "Tu es contente ?" lui demande sa mère. La petite fille hoche la tête, incapable de répondre avec des mots. "Moi aussi", assure Paige Zezulka, qui a tenu à publier la vidéo de ce moment sur son compte Facebook et repérée par le HuffPost.

Elle y explique que les trois frères et sœurs ont passé 1.128 jours dans des familles d'accueil en l'espace de trois ans. "C'est si difficile pour eux de vivre dans l'incertitude constante." Paige raconte également que sa fille prie depuis des années pour que ce moment arrive. Un rêve qui s'est réalisé pour son anniversaire et qui a déjà bouleversé plus de 6,8 millions d'internautes.