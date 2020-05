VIDÉO - Trump se prend pour un héros en détournant le film "Independence Day"

publié le 17/05/2020 à 21:30

Donald Trump a détourné une scène du blockbuster Independence Day dans laquelle son visage a été incrusté numériquement. Son fils, Donald Trump, Jr., le sénateur Ted Cruz, et les chroniqueurs de Fox News Tucker Carlson et Sean Hannity, ont également été ajoutés dans la vidéo qui a déjà cumulé plus de 10 millions de vues sur Twitter.

Cette célèbre séquence met en scène le président des États-Unis Thomas J. Whitmore, incarné par Bill Pullman au cinéma, qui tient un discours passionné pour mobiliser ses troupes face aux extraterrestres venus exterminer l'espèce humaine. Mais à la place de son visage, on peut voir celui du président Trump. "Nous nous battons encore pour notre liberté. Non pas face à la tyrannie, l'oppression ou la persécution. Mais l'anéantissement. Nous nous battons pour notre droit de vivre, d'exister", déclare-t-il.

La vidéo a été conçue par le compte @mad-liberals, qui se considère comme "un "manipulateur vidéo" faisant des "memes pour notre président, Donald J. Trump". De son côté, le principal intéressé, l'acteur Bill Pullman, n'a pas manqué de réagir : "Ma voix n'appartient qu'à moi - et je ne me présente pas pour être président - pas cette année en tout cas", a-t-il déclaré.