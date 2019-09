Sri Lanka elephant runs amok in parade - BBC News

publié le 10/09/2019 à 20:26

Un éléphant a blessé au moins 17 personnes lors d'une parade bouddhiste, dans la ville de Kotte au Sri Lanka, ce samedi 7 septembre. Dans une vidéo publiée par la BBC News, terrifié par la foule, l'animal a pris peur et a foncé.

Selon des sources locales, des Sri Lankais auraient effrayé un autre pachyderme qui se trouvait devant la procession, déclenchant ainsi la colère du second. Dans la vidéo, on aperçoit l'éléphant décoré qui prend peur et s'agite, blessant au passage plusieurs personnes.

Selon ABC, les responsables des deux hôpitaux ont déclaré que les patients avaient été libérés. Sur les deux personnes restantes, elles sont en observation pour des blessures abdominales et une oreille blessée, ont-il précisé ce lundi.

Les éléphants sont très prisés au Sri Lanka pour les processions bouddhistes. Détenus par les familles riches, ils représentent leur prospérité et sont envoyés à travers le pays pour participer à des concours.