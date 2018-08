publié le 26/08/2018 à 10:34

C'est une scène entrée dans l'histoire de la politique américaine. Elle révèle en quelques instants la stature d'homme du sénateur de l'Arizona John McCain, décédé le 25 août des suites d'un cancer du cerveau. Candidat à la présidence des États-Unis pour le parti républicain, cet ancien héros de la guerre du Vietnam avait pour particularité de ne pas s'abaisser à des attaques personnelles contre ses opposants.



En octobre 2008, en plein meeting à Lakeville dans le Minesota, McCain fait campagne face au démocrate Barack Obama et est interpellé par une électrice républicaine. "Je ne peux pas faire confiance à Barack Obama. J'ai lu des choses à son propos, c'est un arabe", lançait-elle alors.

Dans un contexte d'opposition forte entre les deux partis, et alors qu'Obama s'apprêtait à être le premier président noir des États-Unis, McCain ne laisse alors pas la militante finir et l'interrompt avec un "non madame".

Undoubtedly one of the most memorable John McCain clips.pic.twitter.com/4JZiZf6pg5 — Ricky Davila (@TheRickyDavila) 24 août 2018

"Non madame. C'est un père de famille respectable et un honnête citoyen. Et je n'ai que des désaccords politiques avec lui. C'est uniquement de cela qu'il est question dans cette campagne", avait-il corrigé. Depuis l'élection de Donald Trump, John McCain avait été un farouche opposant du milliardaire alors même qu'ils font partie de la même famille politique.



Donald Trump avait moqué le statut de héros de guerre de son aîné, arguant qu'il avait été capturé par l'ennemi. John McCain traitait quant à lui l'actuel "Potus" d'homme "mal informé" et "impulsif". L'ancien sénateur est décédé à l'âge de 81 ans.