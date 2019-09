et La rédaction de M6

Finnegan et Maxwell ont fait fondre des millions d'internautes. Une vidéo de ces deux adorables petits garçons a été publiée par Micheal D. Cisneros, le papa de l'un des enfants, sur Facebook.

La vidéo montre les retrouvailles touchantes entre deux meilleurs amis. La scène se déroule dans les rues de New York, les deux enfants courent l'un vers l'autre avant de serrer dans les bras.

La séquence originale, publiée le 8 septembre, a été partagée près de 8.000 fois, elle cumule désormais plusieurs millions de vues. Les internautes sont émerveillés dans les commentaires : "Ils montrent les qualités les plus phénoménales que chaque homme sur cette planète puisse avoir".

Les deux inséparables garçons, âgés de 2 ans, sont presque voisins. Le papa de Maxwell a confié à ABC News : "Dès qu'ils ne sont plus ensembles, ils demandent où est l'autre". Les deux camarades ne se connaissent que depuis un an et, selon Cisneros, ils ne s'étaient pas vus depuis deux jours avant leurs grandes retrouvailles.