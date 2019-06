VIDÉO - La Roumanie : l’Eldorado des étudiants français en médecine

publié le 04/06/2019 à 17:27

Connue dans le monde entier pour son château de Dracula, la Transylvanie l’est aujourd’hui pour ses diplômes. Avec l’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne en 2007, ils étaient une centaine il y a 10 ans à Cluj, ils sont aujourd’hui plus de 1.000 étudiants français en médecine, dentaire et pharmacie.





Si pour y parvenir, contrairement à la France, il n’y a pas de concours à passer, seuls 25% des dossiers sont retenus. L’université "Iuliu Hatieganu" tient à le rappeler : elle n’est pas la filière de rattrapage des étudiants français.



Ils sont en effet chaque année plus nombreux à choisir la faculté de Cluj en priorité après le bac, sans passer par le concours en France. En Roumanie, il y aurait moins de pression et l’enseignement serait rapidement axé sur la pratique, selon nombre d’entre eux.

Un diplôme reconnu dans l'Union européenne

L’inscription en médecine à Cluj est de 6.000 euros par an, contre 170 euros en France. Mais à 3 heures d’avion de la France, les dépenses du quotidien y sont aussi beaucoup moins élevées. Et à ce prix-là, les cours sont dispensés en français.

A la fin de leurs six années d’études à Cluj, les étudiants peuvent tenter le concours d’internat en France. S’ils poursuivent en Roumanie, une fois leur diplôme en poche, ils pourront exercer dans toute l’Union Européenne.