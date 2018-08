publié le 02/08/2018 à 12:35

Une polémique qui vient ébranler l'enseignement supérieur japonais. Pendant plusieurs année, une école de médecine de Tokyo a modifié les notes des concours d'admission de ses candidates, a rapporté le journal Yomiuri Shimbun jeudi 02 août. Le but ? Limiter le nombre de femmes parmi les élèves.



Selon le journal, qui cite des sources anonymes, l'université a commencé à baisser les notes des tests d'entrée des candidates en 2011, après avoir constaté une hausse du nombre de femmes reçues à l'examen en 2010.

Cette année-là, elles représentaient environ 40% des candidats acceptés, soit le double de l'année précédente. Depuis, l'école s'est efforcée de maintenir le pourcentage d'étudiantes admises autour de 30%.

"Les femmes renoncent souvent à être médecin une fois qu'elles sont mariées et ont des enfants", a confié une source au journal pour justifier la falsification des notes. Et de poursuivre : "Il y a un consensus au sein de l'université selon lequel les médecins hommes sont d'un plus grand soutien pour l'hôpital universitaire", qui exige souvent de se mobiliser en urgence et d'effectuer de longues heures de travail.



Bien que très qualifiées, les femmes japonaises sont souvent poussées à arrêter leur carrière à cause des habitudes de travail dans l'archipel, qui se caractérisent par un grand nombre d'heures supplémentaires. Ce rythme de travail mène parfois à des cas de mort par surmenage.