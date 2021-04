VIDÉO - Inde : un cheminot risque sa vie pour sauver un garçon tombé sur les rails

et AFP

publié le 20/04/2021 à 20:45

Un cheminot indien a fait preuve d'un courage incroyable pour sauver un petit garçon, en mettant sa propre vie en péril. Mayur Shelke n'a pas hésité à descendre sur les rails, tandis qu'un train approchait, pour récupérer un enfant qui avait glissé.

Les images, capturées par les caméras de vidéosurveillance de la gare de Vangani, dans le Maharashtra, à l'est de Bombay, montrent un petit garçon tomber sur la voie ferrée. Sa maman, malvoyante, est en difficulté et ne parvient pas à remonter son enfant, relate AJ+. C'est alors que Mayur Shelke déboule dans le champs de la caméra, en sprint sur la voie ferrée. Le cheminot parvient à mettre le garçon en sécurité et à remonter sur le quai quelques secondes seulement avant qu'un train ne passe.

Les images de cette action remarquable de l'employé ont largement été relayées dans le pays. Sa bravoure a même été saluée par le ministère des Chemins de fer : "Il a risqué sa vie pour sauver celle de l’enfant. Nous saluons son courage exemplaire et son sens du devoir", a écrit le ministère sur Internet.

Un cheminot indien est salué comme un "superhéros" après avoir sprinté 30 mètres pour rattraper un garçon tombé sur les rails et l'avoir remonté sur le quai quelques secondes avant l'arrivée d'un train 🎥 #AFPTV #AFP pic.twitter.com/0RAIuFxhKy — Agence France-Presse (@afpfr) April 20, 2021