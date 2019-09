publié le 16/09/2019 à 12:45

Dix jours de prison, 2.500 dollars d'amende et 250 heures de travaux d'intérêt général dont la moitié est à effectuer dans un refuge pour animaux. C'est la peine qu'a écopé Robert Benac III pour avoir traîné un requin vivant derrière son bateau en Floride.

Le coupable a été identifié grâce à une vidéo qu'il avait lui-même posté sur ses réseaux sociaux, en juillet 2017. Elle montre le jeune homme de 30 ans et ses amis en train de rigoler devant le requin propulsé très violemment sur une distance de plusieurs mètres hors de l'eau. La commission de conservation de la faune et des poissons de Floride s'est indignée sur Instagram. "Nous voudrions dire que le manque de respect montré dans cette vidéo pour nos précieuses ressources naturelles est décourageant et troublant et qu'il n'est pas représentatif des pêcheurs soucieux de la conservation", déclare-t-elle.

Selon le Miami Herald, d'autres vidéos ont été trouvées montrant le jeune homme en train de tuer un autre requin et de déverser de l'alcool dans la gorge de poissons vivants.