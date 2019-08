publié le 24/08/2019 à 21:36

Deux ans de prison ferme. C'est la peine à laquelle a été condamné un homme de 35 ans qui avait jeté son chien du troisième étage d’un immeuble la nuit du 3 août à Montpellier. Ce vendredi 23 août, le tribunal de grande instance de Montpellier l'a condamné également à ne plus jamais pouvoir détenir un animal. Il a en outre l'obligation de se soigner et de dédommager les victimes pour une somme totale de 5.600 euros selon France Bleu Hérault.



"Je remercie le parquet d'avoir suivi les réquisitions du procureur. C'est rare qu'une condamnation aussi forte soit prononcée", s'est réjouie Annie Benezech, porte-parole de la SPA de Villeneuve-les-Maguelone. Il s'agit d'une victoire pour celle qui va accueillir le chien qui a survécu, mais reste "très anxieux et craintif vis-à-vis de la main de l'homme" selon ses confidences au Parisien.

Une décision qui fera peut-être jurisprudence

Au moment de son interpellation, l'homme a insulté les policiers municipaux qui l'avaient repéré puisqu'ils patrouillaient en bas de la résidence. Il s'est débattu, donnant de multiples coups de pied, de poing et de tête, révèle le Midi Libre. Pour le maîtriser, les policiers ont dû utiliser leur Taser. Il affichait un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme.

Lors de son procès, l'homme de 35 ans n'a exprimé aucun remord, ni regret mais avait demandé la clémence du tribunal. L’avocat de l’organisme a salué cette décision de justice, "qui fera peut-être jurisprudence pour ce genre d’événements malheureusement trop fréquents"

