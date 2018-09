VIDÉO - États-Unis : de nouvelles images des attentats du 11 septembre dévoilées

Il est 9h03, ce mardi 11 septembre : un second avion percute l'une des deux tours du World Trade Center à New York

publié le 08/09/2018 à 20:50

La vidéo a été vue plus de 7,5 millions de fois sur Youtube. Ce sont des images inédites des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Mark LaGanga, ancien cameraman de la chaîne américaine CBS, a diffusé ces images qu’il avait tournées caméra à l'épaule à New York lors le jour des attaques terroristes.





La vidéo, d'une durée de 29 minutes, est restaurée et ne contient pas commentaires ni de montages. Elle montre notamment les instants qui suivent l’effondrement de la première tour du World Trade Center. Les images sont bouleversantes : Mark LaGanga filme une ville de New York sous la poussière et dans les décombres. On peut aussi voir l’intervention des premiers secours et la détresse des témoins présents en bas des deux tours.

La diffusion de ces images interviennent quelques jours avant le 17e anniversaire de cette tragédie. Ces attentats et l’effondrement des tours jumelles ont fait 2.977 victimes et plus de 6.000 blessés.

> États-Unis : de nouvelles images des attentats du 11 septembre (Mark LaGanga)