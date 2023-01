VIDÉO - "Enquête Exclusive" : où en est le projet NEOM, une ville futuriste de 170 km ?

C'est un projet colossal : une ville qui s'étend sur 170 kilomètres de long, 500 mètres de haut et 9 millions d'habitants prévus d'ici 2045. Ce dimanche sur M6, les équipes d'Enquête Exclusive vous présentent les coulisses de ce projet, baptisé NEOM, et censé préserver "95% des espaces naturels", selon le prince héritier Mohammed ben Salmane. Une mégalopole à la pointe de la technologie, construite en plein désert, sur une ligne droite de 170 kilomètres de long, sans routes, sans voitures et sans aucune émission de carbone.

Le coût total de NEOM : 500 milliards de dollars. "C'est un changement de civilisation, une révolution pour l'homme", explique Mohammed ben Salmane qui, pour mener à bien ce projet, souhaite faire partir les 20.000 habitants de la région en échange d'une compensation financière.

Mais certaines tribus bédouines refusent. Des villageois protestent contre cette expulsion forcée et tentent d'alerter l'opinion publique en postant des vidéos sur internet. L'un d'eux, dénonçant notamment "un déplacement forcé" et un "climat de terreur", a été tué à son domicile par les forces de l'ordre, dans des circonstances impossibles à vérifier.

Enquête Exclusive, Tyrannie et modernité : voyage au cœur de la mystérieuse Arabie saoudite, à retrouver ce dimanche 8 janvier à 23h10 sur M6, ou en replay sur 6play.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info