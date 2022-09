VIDÉO - Élodie Poux : la stratégie militaire de Poutine expliquée aux enfants

Ce mercredi 28 septembre, Elodie Poux répond une nouvelle fois aux questions de sa fille diagnostiquée à Haut Potentiel Intellectuel. La question est la suivante : "Maman, Vladimir Poutine fout les jetons à tout le monde avec sa super arme nucléaire et sa super armée super puissante qui, malgré sa grandeur, peine a combler la honte que le président russe ressent pour la petitesse de son phallus. Mais comment se fait-il qu'il en soit réduit à envoyer sa population non militaire au front ? Devons-nous nous préparer à faire nous-mêmes notre petit balluchon ?".

Elodie Pioux explique alors, qu'en effet, Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de 300.000 réservistes. Sauf que le matériel manque pour tout ce petit monde. "Eh oui, 300.000 gamelles et 300.000 duvets, cela ne se trouve pas dans le cul d'une vache", assure l'humoriste.

Pour ce qui est de faire son propre baluchon militaire, Elodie Poux conseille d'emmener des lego. "Il faut les disséminer dans le camp ennemi. Ça fait hyper mal quand on marche dessus. Surtout quand on a des semelles en serviettes hygiéniques", assure-t-elle. Puis elle ajoute : "une brosse à dents bien taillée peut faire un bon couteau, j'ai appris ça sur le site "je m'ennuie en prison il y a plus de karting.com" ". Puis elle glisse : "Bon après vous ne pourrez plus vous brosser les dents".

