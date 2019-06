VIDÉO - Colombie : des "bébés robots" pour décourager les grossesses adolescentes

publié le 28/06/2019 à 14:15

À Caldas, en Colombie, la mairie a mis à disposition un simulateur de bébé dans les collèges afin de décourager les grossesses précoces des adolescentes. L'initiative a été développée dans le cadre d'un projet socio-éducatif qui propose également des ateliers et des cours d'éducation sexuelle.

À tour de rôle, le temps d'un week-end, des collégiens prennent soin de ce "bébé robot", un baigneur en caoutchouc équipé d'un dispositif électronique, comme si c'était leur enfant. "Cette expérience a été trop dure ! Être maman ou papa n'est pas facile. C'est horrible, horrible ! Le bébé n'arrête pas de pleurer et il faut tout le temps en prendre soin", explique Susana Ortegon, 13 ans. Au total, plus de 1.200 mineurs ont suivi ces cours à Caldas, et le programme est destiné à des jeunes de deux sexes et n'est pas obligatoire.

"Grâce à cette stratégie, nous avons réussi à diminuer fortement le nombre de grossesses adolescentes", estime le secrétaire municipal de la Santé, Juan Carlos Sanchez. En 2017, quand le programme a été lancé, la municipalité enregistrait 168 grossesses de jeunes filles de 13 à 19 ans, puis 141 l'an dernier, selon le responsable.

L'expérience n'a-t-elle pas l'effet inverse ?

Les simulateurs sont programmés pour se comporter comme un nouveau-né : ils crient pour être nourris, quand leurs couches ont besoin d'être changées ou pour être réconfortés. "C'est une expérience très réaliste et il y a des personnes qui peuvent la prendre à l'opposé", penser qu'un vrai bébé "serait une compagnie", estime une adolescente.

Selon une étude publiée par la revue scientifique The Lancet en août 2016, les jeunes filles qui participent au programme des "bébés robots" peuvent en fait tomber plus fréquemment enceintes que les autres. Juan Carlos Sanchez admet que les "simulateurs" ne sont pas suffisants comme "stratégie unique". "Mais avec ce que nous mettons en oeuvre en parallèle, ça a plutôt réussi et de ce fait, nous poursuivons l'intervention pour une troisième année", ajoute-t-il.