et AFP

publié le 18/08/2019 à 12:10

Près de Battambang au Cambodge, des dizaines de rats des champs, agrémentés d'épices, grillent lentement sur des charbons ardents pour le plus grand bonheur des locaux séduits par cette collation peu onéreuse.

Quand, il y a plus de dix ans, Ma Lis a ouvert son stand sur le bord de la route à une dizaine de kilomètres de cette petite ville rurale de l'ouest du pays, elle vendait quelques kilos de rats par jour. Aujourd'hui, on lui en achète une vingtaine, l'équivalent d'une soixantaine de gros rongeurs.

"Ces rats sont en meilleure santé que le porc et le poulet (...) Ils se nourrissent de racines de lotus et de grains de riz", explique-t-elle en retournant la viande sur le barbecue. Chaque brochette est vendue entre 0,25 dollar et 1,25 dollar, selon la taille de l'animal. "C'est délicieux. C'est comme du poulet ou du bœuf", relève un client, Yit Sarin, en buvant une gorgée de bière.

Les rats, véritables fléaux pour les cultures, sont chassés dans les rizières aux alentours. Chaque après-midi, Chuom Choen, accompagné d'autres chasseurs, pose des pièges en bambou dans des champs de riz à une quinzaine de kilomètres de chez lui.

"Quand j'ai de la chance, j'attrape 5 kilos de rats par nuit", raconte-t-il, expliquant que ce travail lui rapporte entre 5 et 17,5 dollars par jour. "Les propriétaires des rizières sont heureux qu'on chasse ces rongeurs car ils mangent tout leur riz" et causent d'importantes pertes agricoles.