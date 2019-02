publié le 19/02/2019 à 23:41

C'est un heureux événement qui fera date. Le samedi 19 janvier, Augustin est devenu le premier nourrisson à naître depuis 1971 à Saint-Pardoux, un hameau situé à 30 kilomètres au nord de Limoges, rapporte France Bleu Limousin. Cela faisait donc 48 ans que les quelque 600 habitants de ce bourg situé dans la commune de Saint-Pardoux-le-Lac, attendaient qu'un nouveau-né voit le jour.



Pris de cours, ses parents n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'à l'hôpital de Limoges où la naissance était initialement prévue. Séverine, la mère de l'enfant, a donc dû accoucher à son domicile : "J'ai très vite demandé au papa d'appeler les secours, il s'est absenté dans le couloir pour téléphoner et le temps qu'il revienne j'avais accouché dans la salle de bains, j'avais mon bébé dans les bras quand il est revenu", a-t-elle expliqué.

Ce bébé est rapidement devenu une tête d'affiche de cette commune qui ne compte que 120 enfants sur 1.300 habitants. Contacté par RTL.fr, le maire de la commune ne cache pas sa joie alors que ce bébé est le premier à naître ici depuis la fusion des hameaux de Saint-Pardoux, Roussac et Saint-Symphorien-sur-Couze le 1er janvier dernier. "C'est une belle histoire puisque c'est le tout premier enfant à être né à Saint-Pardoux-le-Lac, explique l'édile. On est très heureux de l’accueillir parmi nous".

Le maire est allé féliciter les parents

Vincent Peyresblanques, s’est rendu accompagné d’Eliane Barataud, représentant du maire délégué Michel Lardillier, au domicile des heureux parents d’Augustin, Séverine et Damien, pour les féliciter et leur remettre un petit cadeau au nom de la municipalité.



L'élu de Saint-Pardoux-le-Lac a assuré que la mère d'Augustin se portait bien. De même que l'ensemble de la famille : "Il a un grand frère, Jules qui a deux ans et qui est très content de voir sa famille s'élargir. Sa mère va bien, elle a été assisté par le Samu qui a coupé le cordon ombilical. Son papa était inquiet mais tout est bien qui finit bien".