publié le 13/06/2019 à 14:35

Ce sont des images dont on ne se lasse jamais. Pour la quatrième fois, au zoo belge de Pairi Daiza, un éléphanteau a vu le jour, samedi 8 juin. Le bébé, une éléphante d'Asie, est en bonne santé, précise le complexe zoologique sur les réseaux sociaux. La maman, prénommée Farina, et dont c'est le quatrième petit, se porte bien également.



Pas encore baptisée, la petite éléphante représente déjà "un formidable espoir pour cette espèce qui est malheureusement en danger", précise le zoo. Avec elle, Pairi Daiza compte désormais 22 individus, dont 20 éléphants d'Asie et 2 d'Afrique. Sur son compte Facebook, le zoo a également publié une vidéo dans laquelle on peut voir la petite éléphante prendre un de ses tous premiers repas auprès de sa mère.

Pariri Daiza abrite le plus grand groupe d'éléphants en Europe avec plus de 7 hectares qui leur sont consacrés.

Selon la liste rouge des espèces en danger de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), la population des éléphants d'Asie, majoritairement située en Asie du Sud-Est et en Inde, est à la baisse depuis des siècles. En cause de ce déclin : la destruction de son habitat, largement causée par l'expansion de la population humaine, le braconnage et l'exploitation de ces pachydermes.



La population d'éléphants d'Asie à l'état sauvage a ainsi été réduite d'au moins 50% sur ces trois dernières générations. Selon les dernières estimations, on ne trouve plus que 30.000 à 50.000 individus dans la nature.