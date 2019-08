publié le 22/08/2019 à 15:40

La vidéo dure plus de 5 minutes. 5 longues minutes pendant lesquelles le propriétaire d'un restaurant albanais s'accroche au capot d'une voiture et casse le pare-brise à l'aide de ses mains.



À l'intérieur des touristes espagnols venus un peu plus tôt passer commande dans son restaurant. Mais l'attente est interminable alors les touristes décident de s'en aller.

C'est à ce moment-là que le restaurateur devient agressif. Sous le choc, les passagers de la voiture filment la scène et la postent sur les réseaux sociaux.

Très vite, la vidéo devient virale et embarrasse le gouvernement qui tente de faire de l'Albanie la nouvelle destination touristique en Europe.

L'affaire a pris des proportions telles que le ministre du Tourisme albanais, lui même, Edi Rama a publié une vidéo dans laquelle il présente ses excuses à la famille espagnole. "Le barbare qui a frappé des amis espagnols a violé le code sacré de l'hospitalité albanaise en nous faisant honte à tous. Nous leurs avons présenté nos excuses et ils seront de retour".

Et comme on ne plaisante pas avec l'hospitalité en Albanie, l'homme de 51 ans a été arrêté et son restaurant a été rasé. Il s'avère qu'il avait été construit sans permis et que son propriétaire ne payait plus d'impôts depuis trois ans.