Viaduc effondré à Gênes : qui sont les quatre Français décédés ?

publié le 15/08/2018 à 19:13

Ils s'appelaient Melissa, Axelle, Nathan et William. Ils étaient à l'aube de leur vingtaine et empruntaient le viaduc de l'autoroute A10 à Gênes, en Italie, pour se rendre à un Teknival en Sicile. Les quatre Français sont décédés mardi 14 août, comme 36 autres personnes, lorsque le pont Morandi s'est effondré.



Lundi 13 août au matin, Nathan, Mélissa et Axelle, tous âgés d'une vingtaine d'années prennent la voiture ensemble depuis Montpellier. Sur la route, ils récupèrent leur copain, William, le quatrième passager. Direction la Sardaigne pour le Teknival, un festival de musique techno en plein air. Pour cela, ils doivent prendre le ferry à Gênes et donc emprunter l'autoroute A10 italienne, et le viaduc qui s'est effondré.

Parmi ces quatre copains, il y a d'abord un couple, originaire de Cahors, dans le Lot. Selon leurs proches, Nathan, 20 ans, qui enchaînait les petits boulots, et Mélissa, 22 ans, étaient tous deux très appréciés dans le milieu des rave parties. Des nuits de fêtes qu'ils partageaient régulièrement avec leur amie Axelle, 20 ans, qui faisait elle aussi partie du voyage. Cette jeune saisonnière vient de Lautrec, une petite commune du Tarn, où ses parents tiennent un café.

Dans la voiture se trouvait également William, originaire d'Orange dans le Vaucluse, dont le décès nous a été confirmé par ses proches... Son entourage le décrit comme un jeune très impliqué, dans son métier de vigneron comme dans l'univers de la techno. De nombreux membres du mouvement techno ont posté des dizaines de messages de condoléances sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire de leurs amis.