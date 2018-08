publié le 15/08/2018 à 10:41

Au lendemain de la catastrophe, le bilan s'alourdit. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a livré un nouveau bilan après l'effondrement d'un viaduc à Gênes mardi 14 août. Quatre Français figurent parmi les 39 personnes décédées dans ce drame alors que plusieurs personnes sont également portées disparues. Le dernier bilan donné par les autorités italiennes fait par ailleurs état de 15 blessés, dont une douzaine dans un état grave, et de quelques disparus.





"Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères confirme avec tristesse la présence de trois ressortissants français parmi les victimes de la catastrophe de Gênes. Nous adressons à leurs familles toutes nos condoléances", est-il écrit dans un communiqué publié par le quai d'Orsay. "Nous restons en contact avec les autorités italiennes afin de déterminer la présence éventuelle d'autres Français parmi les victimes", ajoute le communiqué.



Le Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, l'ambassade de française à Rome et le consulat général à Milan "continuent de suivre en temps réel l'évolution de la situation".

En cas de besoin, le Centre de crise du Quai d'Orsay est joignable au 01 53 59 11 00, précise le communiqué.

Les recherches continuent

Selon la protection civile, environ 35 voitures et plusieurs camions ont été précipités dans le vide d'une hauteur de 45 mètres lorsqu'une portion de ce viaduc s'est effondré à la mi-journée. Certains passagers s'en sont sortis sans une égratignure mais d'autres manquent encore à l'appel.



Des équipes de pompiers - 400 ont pris part aux opérations depuis hier - s'affairent mercredi matin dans les décombres, avec l'aide de chiens et de pelleteuses. Deux grandes grues jaunes et noires sont arrivées dans la nuit pour aider à déblayer et accéder à des cavités où des victimes pourraient être coincées.



"On ne perd pas l'espoir de retrouver des survivants", confiait au petit matin Emanuele Gissi, commandant adjoint des pompiers de la région Piémont, arrivé sur place mardi. "Durant la nuit, trois victimes décédées ont été retrouvées dans les décombres", a-t-il expliqué.



Parmi les personnes décédées figurent trois enfants âgés de 8 à 13 ans, ainsi que trois Chiliens qui résidaient en Italie. La ville de Gênes a décrété deux jours de deuil et, selon la presse, le gouvernement doit décréter un deuil national, probablement le jour où des funérailles solennelles seront organisées pour les victimes.