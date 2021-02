Touristes français bloqués au Costa Rica : "C'est l'enfer sur terre", déplore Évelyne

publié le 10/02/2021 à 21:48

Face à leur situation embarrassante, 20 touristes français bloqués au Costa-Rica après un voyage appellent à l'aide pour être rapatriés en France. Alors qu'ils ont tous été testés positifs au coronavirus, sept d'entre eux sont hospitalisés et deux se trouvent dans le coma. Le groupe, âgé de 60 à 75 ans, était parti avec un tour opérateur à la mi-janvier et a sollicité un rapatriement d'urgence.

Depuis deux semaines, leur situation n'évolue pas, ce que dénonce Évelyne, membre du groupe et originaire de Lorraine : "Je suis confinée depuis 14 jours mais je ne suis pas malade et le seul truc que j'ai, c'est que je suis positive".

Cette touriste raconte la difficulté de leur situation, alors que son compagnon, se trouve depuis à l'hôpital depuis ce mardi 9 février : "Je ne sais même pas dans quel hôpital de la ville il est, je ne sais rien et d'ici peu de temps, on va tous se jeter par la fenêtre, [...] on est tous dans un état lamentable". "C'est l'enfer sur terre", explique-t-elle, alors qu'elle se trouve bloquée dans un hôtel à San José, avec d'autres membres de son groupe