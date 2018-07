et AFP

publié le 18/07/2018 à 17:26

Coincés dans une grotte sans issue. Pendant plus de deux semaines, le monde est resté suspendu au sort de ces 12 enfants et de leur entraîneur de football qui se sont retrouvés piégés par une soudaine montée des eaux dans une grotte en Thaïlande. Dès leur disparition, c'est une immense opération de sauvetage internationale qui se met en route, pour les retrouver puis les sauver. "Un miracle", reconnaît Adul Sam-On, 14 ans, lors d'une conférence de presse des enfants à leur sortie de l'hôpital mercredi 18 juillet.



Avant d'être retrouvés par les secours au bout de 9 jours, les enfants et leur entraîneur n'avaient pas d'eau, ni de nourriture. "Nous buvions l'eau qui s'écoulait des roches", a raconté Pornchai, Khamluan, 15 ans. "Nous avons essayé de creuser, pensant qu'on ne pouvait pas se contenter d'attendre les autorités", mais en vain, a ajouté Ekkapol Chantawong, l'entraîneur âgé de 25 ans.

Des lunettes de soleil pour se réhabituer à la lumière

Les sauveteurs leur ont ensuite apporté des vivres et de l'oxygène, le temps de mettre sur pied leur évacuation, très compliquée à cause de l'inondation de la grotte. Après une semaine à l'hôpital, dont plusieurs jours en quarantaine, le groupe va bien. Ils ont pu quitter l'hôpital plus tôt que prévu, avec des lunettes de soleil pour se réhabituer à la lumière du jour.

Les footballeurs en herbe ont échangé quelques passes sur un terrain de football improvisé lors de la conférence de presse, et raconté avoir pu suivre la finale de la Coupe du Monde à la télévision dimanche 15 juillet. Ils ont également présenté leurs condoléances à la famille du plongeur thaïlandais décédé alors qu'il venait de les ravitailler. À la fin de la conférence de presse, ils se sont tous agenouillés devant un portrait du roi de Thaïlande, Rama X.



Les autorités ont expliqué avoir organisé leur point presse pour que les enfants ne soient pas sollicités à l'avenir et puissent se remettre de leurs émotions tranquillement. Leur histoire suscite déjà un fort intérêt tant elle a passionné le monde entier. Certains envisagent même de l'adapter en un blockbuster hollywoodien.