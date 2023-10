Suède : un ferry s'échoue avec 75 passagers à son bord, du carburant rejeté en mer

Le ferry Marco Polo de la compagnie TT-Line, qui assurait une liaison entre les ports de Trelleborg et Karlshamn, en Suède, s'est échoué dimanche 22 octobre, avec à son bord 75 passagers. Les garde-côtes ont indiqué que toutes les personnes avaient pu être évacuées du bateau.

Selon un communiqué de ces derniers, relayé par l'AFP, le ferry "a laissé échapper du gazole sur plusieurs kilomètres avant de s'échouer à l'endroit où il est bloqué", avant de toucher les côtes suédoises en fin d'après-midi. Mais les conditions météorologiques, et notamment un épais brouillard, empêchent pour le moment une évaluation de l'ampleur des dégâts. L'Agence suédoise de protection civile (MSB) a été appelée en renfort et commencera la décontamination du site, ce lundi.

La compagnie ferroviaire a déclaré que les autorités suédoises, le commandement du navire et l'équipe à terre de TT-Line évaluent les dégâts du ferry. Mais déjà, la coque présentait plusieurs trous à l'avant et au milieu du navire, et de l'eau s'y était infiltrée. "Des enquêteurs sont sur place pour déterminer les circonstances de l'accident", a, de son côté, indiqué Jonatan Örn, enquêteur principal des garde-côtes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info