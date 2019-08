publié le 08/08/2019 à 01:06

Une ville de Suède a instauré depuis le 1er août un permis de mendier. Les personnes dans la rue peuvent demander cette autorisation auprès de la police, qui trie les demandes. Le document est valable trois mois et coûte 250 couronnes suédoises, soit 23 euros.

Aucun "permis" n'a été encore délivré mais les premières demandes ont été faites : huit pour le moment. Cette mesure est décriée, il s'agit selon certains d'une "atteinte à la liberté à la générosité de chacun", écrit franceinfo.

Le maire d’Eskilstuna estime que cela permet d'identifier les gens en détresse. "Les gens qui mendient ici n’ont pas droit à nos aides sociales", explique Jimmy Janssson. "Ils sont bloqués dans notre système. Ils restent ici et demandent de l’argent. Si voulez vaincre cette pauvreté, vous devez faire des choses qui mettent ces gens dans la bonne direction. C’est pourquoi nous faisons ça."

Sans permis mendier est passible d'une amende

Si les personnes dans la rue n'ont pas ce permis, elles sont alors passibles d'une amende. Certaines communes de Suède sont allées plus loin et ont fait le choix d'interdire la mendicité dans leurs rues. La cour suprême administrative a rendu possible cette interdiction en décembre dernier, précise nos confrères.