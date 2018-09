publié le 10/09/2018 à 07:35

Le modèle suédois est-il en train de disparaître ? Il a fait tant fantasmer l'Europe mais semble grippé au lendemain des législatives qui ont vu une percée historique de l'extrême droite, avec 18% des voix. Un score plus faible que prévu mais ça reste un électrochoc. Les socio-démocrates au pouvoir obtiennent 28%, c'est historiquement bas, et les conservateurs 20%. Personne n'a de majorité pour gouverner.



"C'est un parti qui a commencé tout petit il y a 20 ans", décrypté Wojtek Kalinowski auteur de Modèle suédois. "Aujourd'hui ce score exceptionnel est dû à la transformation réalisée par le leader actuel, qui a su exploiter la crise sociale du pays. C'est un pays qui lie la question de l'immigration avec le diagnostic et la critique de l'État-providence", explique-t-il.

"Toute l'Europe traverse une crise, et la Suède a rattrapé les autres pays. La Suède a au moins l'avantage d'avoir beaucoup de marge de manœuvre", tempère néanmoins le spécialiste de la Suède.