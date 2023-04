Suède : face à la menace russe, le pays rénove ses bunkers

Crédit : MARKUS SCHOLZ / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Craignant une offensive russe, Stockholm rénove ses bunkers antiatomiques construits pendant la Guerre froide, qui sont capables d'abriter 7 millions de personnes au total.

"Où se trouve l'outil anatomique le plus proche de chez-moi ?". C'est la question que se sont posés de très nombreux Suédois après l'invasion de l'Ukraine car en Suède, il y a 65.000 bunkers et, face à la menace russe, le pays compte bien les réhabiliter.

"Ils doivent être modernisés, mais la technique utilisée marche aussi bien aujourd'hui que dans le temps", souligne Dan Bakman, en charge de la maintenance de l'abri de Klara, situé en plein cœur de Stockholm.

Quand on descend dans le bunker et que la porte se referme, on a tout de suite l'impression de manquer d'air. "Je trouve ça assez pénible d'être enfermé ici, mon cœur bat trop vite", témoigne une habitante. Mais le confort, ce n'est pas la priorité numéro 1 en cas de bombardement.

L'électricité peut tourner pendant 30 jours

"Ça a été construit pour résister à une attaque nucléaire. On entre par une de ces quatre portes. Celle-ci doit protéger de l'explosion et l'autre empêcher les gaz, les fumées, et les émissions radioactives d'entrer. Il y a des purificateurs d'air, d'eau, des groupes électrogènes. Dans le bunker, l'électricité peut tourner pendant 30 jours", détaille le chargé de maintenance.

Si Stockholm venait à être bombardée, cet abri anti-atomique doit pouvoir accueillir 8.000 personnes.

