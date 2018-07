publié le 25/07/2018 à 19:00

Elin Ersson, jeune étudiante et activiste suédoise, était sur le point de s'installer dans l'avion devant l'amener de la Suède vers la Turquie, lundi 23 juillet. Mais une fois à bord, elle a refusé de s'asseoir. La raison : à bord de l'avion se trouvait un demandeur d'asile afghan sur le point d'être expulsé.



Dans une vidéo publiée sur Facebook, la jeune femme explique qu'elle ne s’assiéra pas tant que l'homme de 52 ans ne sera pas sorti de l'avion. "Je suis dans un avion dans lequel se trouve quelqu'un qui doit être expulsé vers l'Afghanistan, où il risque d'être tué", s'insurge-t-elle dans la vidéo. "Tant que quelqu'un est debout, le pilote ne peut pas décoller."

À mesure que le décollage de l'avion est retardé, plusieurs personnes commencent à s'indigner, d'autres se lèvent pour comprendre ce qui se passe. Malgré les injonctions du personnel de bord d'éteindre son téléphone et de s'asseoir, Elin Ersson n'en démord pas : elle veut empêcher l'expulsion de l'Afghan. "Je ne vais pas m'asseoir avant que cette personne soit descendue de cet avion, déclare-t-elle. Je fais ce que je peux pour sauver la vie d'une personne".

Au vu de la détermination de la jeune femme, certains passagers se rallient à sa cause et se lèvent aussi. Parmi eux, un homme turc et une équipe de football présente dans le fond de l'avion.



Au bout d'une quinzaine de minutes, le demandeur d'asile est finalement débarqué de l'avion. Sous les applaudissements des passagers, la jeune femme fond en larmes et sort également de l'appareil. Selon la presse suédoise, Elin Ersson aurait acheté son billet après avoir su qu'un demandeur d'asile se trouverait à bord. Le courage et la fermeté de l'activiste ont d'ailleurs été salués sur les réseaux sociaux.

Elin Ersson qualifiée d'"espoir de l'humanité" Crédits : Twitter @SylvainPoliquin | Date : 25/07/2018
Le courage et la détermination d'Elin Ersson salué par les internautes Crédits : Twitter @olesmains
Elin Ersson, symbole du combat contre l'expulsion Crédits : Twitter @te_parle
Elin Ersson a été félicitée Crédits : Twitter @SalandElisabeth