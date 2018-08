Soudan-du-Sud : un accord pourrait mettre fin la guerre civile

Le président Salva Kiir et le chef des rebelles Riek Machar lors de la signature du traité de paix, le 05/08/2018

et AFP

publié le 05/08/2018 à 22:38

C'est un grand pas vers un accord de paix définitif au Soudan-du-Sud. Le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont convenu d'un partage du pouvoir dans un traité signé ce dimanche 5 août à Khartoum, la capitale du Soudan voisin.



Selon l'accord, Riek Machar devrait intégrer un gouvernement d'unité nationale en tant que premier vice-président. C'était déjà son poste avant le début de la guerre civile en 2013, jusqu'à ce que le président l'accuse de préparer un coup d'État.

Dans cet accord signé en présence des présidents du Soudan, du Kenya, d'Ouganda et de Djibouti, les deux camps ont instauré un cessez-le-feu permanent et le retrait des troupes des zones urbaines. Les négociations devraient se poursuivre jusqu'à la signature d'un traité de paix définitif.

Une fois l'accord de paix définitif signé, les belligérants auront trois mois pour former un gouvernement de transition , qui sera au pouvoir pour une durée de 36 mois. Toutefois, un accord similaire, signé en 2015, avait été violé après une bataille meurtrière à l'issue de laquelle Riek Machar était parti en exil.



La guerre civile au Soudan-du-Sud, le plus jeune pays du monde depuis sa séparation du Soudan en 2011, a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés.