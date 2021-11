Singapour : les non-vaccinés vont devoir payer pour leurs soins médicaux

Le gouvernement de Singapour a annoncé qu'il ne paiera plus les frais médicaux liés au Covid-19 pour les personnes "non vaccinées par choix", et ce alors que les contaminations repartent à la hausse dans le pays. Jusqu'alors, les autorités prenaient en charge la totalité des frais médicaux à la suite d'une contamination au Covid-19.

Cependant, à partir du 8 décembre prochain, le gouvernement a déclaré qu'il "commencera à faire payer les patients Covid-19 qui ne sont pas vaccinés par choix" rapporte The Guardian. Toutefois, les personnes partiellement vaccinées seront encore accompagnées financièrement.

Les personnes non vaccinées "représentent une majorité non-négligeable des personnes nécessitant des soins intensifs en milieu hospitalier et contribuent de manière disproportionnée à la pression exercée sur nos ressources de santé", assènent les autorités.

Singapour affiche pourtant l'un des taux de couverture vaccinale les plus élevés au monde avec 85 % de la population vaccinée. Cependant, l'île fait face depuis plusieurs semaines à une recrudescence des contaminations avec, au 8 novembre, 2 470 nouveaux cas et 14 décès.