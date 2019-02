publié le 28/02/2019 à 23:51

Le président sénégalais sortant Macky Sall a remporté l'élection présidentielle du dimanche 24 février, avec 58.27% des suffrages, selon les chiffres officiels provisoires proclamés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV).



Au pouvoir depuis 2012, l'élu était considéré comme le favori du scrutin, notamment grâce aux chiffres de la croissance durant son premier mandat. Il devance ainsi largement les anciens premiers ministres Idrissa Seck (20,50%), et Madické Niang (1,48 %). Le député "antisystème", Ousmane Sonko, qui doutait mercredi de la neutralité du traitement des résultats du premier scrutin par la presse, n'a récolté que 15,67% des voix.

"Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat", qui "reflète parfaitement la commande du candidat sortant", a déclaré au nom des quatre candidats de l'opposition Idrissa Seck. "Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel", ont toutefois indiqué les adversaires du président sortant.

L’annonce des résultats a mis en émoi le siège de campagne de Macky Sall. Âgé de 57 ans, le président élu avait reçu les critiques de l'opposition et des associations de défense des droits de l'homme pour avoir exclu les candidatures de deux de ses opposants, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, et Karim Wade, le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade.



Sa collaboratrice Aminata Touré a salué "une victoire sans appel". Macky Sall, au pouvoir depuis 2012 et qui doit entamer son nouveau mandat de cinq ans le 3 avril, va pouvoir poursuivre son ambition d'amener le Sénégal "plus loin et plus haut", vers "l'émergence" à l'horizon 2035. La première phase de son "plan Sénégal émergent", lancé en 2014, s'est principalement traduite par de grands travaux, notamment l'édification de la ville nouvelle de Diamniadio, à 32 km de Dakar, l'ouverture d'un nouvel aéroport international et la construction d'un train express régional dont la mise en service est attendue dans les prochains mois.

Les résultats du scrutin restent à valider

Voici le détail des résultats, qui devront être validés par le Conseil constitutionnel. Les candidats disposent de 72 heures pour les contester :



Nombre d'inscrits : 6.683.043

Nombre de votants : 4.426.344

Participation : 66,24%

Bulletins nuls : 42.465

Suffrages valablement exprimés : 4.383.879



Macky Sall : 2.554.605 (58,27%)

Idrissa Seck : 898.674 (20,50%)

Ousmane Sonko : 687.065 (15,67%)

Issa Sall : 178.533 (4,07%)

Madické Niang : 65.002 (1,48%)