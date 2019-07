publié le 06/07/2019 à 16:33

La Californie a dû affronter deux séismes en deux jours : l'un de magnitude 6,4 jeudi, l'autre de magnitude 7,1 vendredi. Si à Los Angeles, les dégâts étaient minimes, avec quelques lignes électriques tombées et des coupures d'électricité par endroit, ces deux tremblements de terre successifs ont ranimé le spectre du "Big One", un méga-séisme potentiellement dévastateur tant redouté dans l'Ouest américain.

Ce "Big One", d'une magnitude 8,5 ou plus, sur l'échelle de Richter, survient tous les 150 à 200 ans et devrait selon les sismologues frapper la Californie dans quelques années. En effet, le dernier "Big One" est survenu en 1857 à Fort Tejon, d'une magnitude de 8,3. Un autre séisme de grande ampleur avait frappé San Francisco en 1906. De magnitude 7,8, il avait à l'époque provoqué la mort d'environ 3.000 personnes.

Selon les experts, l'arrivée du "Big One" pourrait faire 1.800 morts, 53.000 blessés et plus de 200 milliards de dollars de dégâts. La sismologue Lucy Jones, du Caltech, a toutefois assuré que les deux séismes survenus jeudi est vendredi, s'étaient produits "sur la même faille", qui n'est pas celle de San Andreas, susceptible de provoquer ce redouté "Big One".