Dominic Purcell et Wentworth Miller dans "Prison Break"

publié le 15/04/2021 à 17:15

Un escape game dans une vraie prison, c'est possible. Au Royaume-Uni, l'ancienne prison de Shrewsbury, ouverte entre 1793 et 2013, propose désormais des jeux d'évasion grandeur nature dont une épreuve intitulée "Prison Break", en référence à la célèbre série américaine.

"Êtes-vous prêts à relever le défi ? Vous avez vu les films, vous avez vu la série télévisée, il est maintenant temps de vous mettre à l’épreuve et de voir si vous avez ce qu’il faut pour sortir d’une vraie prison dans le plus grand jeu d’évasion au monde", écrit la prison sur son site, relayé par le site britannique Ladbible.

L'événement, réservé aux +12 ans, a lieu tous les 1er et 3e weekends du mois. "Il regorge de défis, d'énigmes, d'indices cachés, de prisonniers complices et d'officiers entravants", explique le site. Pour jouer les Michael Scofield, il vous faudra débourser 54£ soit 62 euros. À noter que cette ancienne prison n'est pas seulement dédiée à ce jeu d'évasion. D'autres escape game plus classiques sont proposés ainsi que des visites guidées.

Vous pouvez même passer une nuit derrière les barreaux ou encore faire du lancer de hache ou du tir à l'arc.