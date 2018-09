publié le 06/09/2018 à 14:29

Le langage scientifique adopté par les médecins peut parfois être incompréhensible pour leurs patients. Un document de l'Academy of Medical Royal College, qui regroupe près de 250.000 médecins du Royaume-Uni, publié début septembre, demande aux praticiens hospitaliers de simplifier le langage qu'ils adoptent dans les lettres qu'ils rédigent après l'hospitalisation de leurs patients.



Le document, relevé par le Guardian, invite d'abord les médecins à écrire directement à leurs patients, au lieu de les mettre en copie du courrier adressé à leur généraliste. "Écrire aux patients plutôt qu'à propos d'eux change la relation entre le docteur et son patient", juge le Dr Hugh Rayner dans le New York Times, estimant que les médecins seraient ainsi plus impliqués dans la relation avec leur patient.

Plus de 5 millions de ces lettres sont envoyées chaque mois en Angleterre, et le langage médical pointu souvent adopté par les médecins oblige certains patients à devoir consulter leur généraliste après leur hospitalisation pour comprendre le courrier qui leur a été transmis.

Éviter les termes trop compliqués

Pour que médecins et patients se comprennent enfin, l'Academy of Medical Royal College suggère plusieurs astuces, comme d'éviter le jargon médical : au lieu de dire au patient qu'il est atteint de fibrillation atriale par exemple, le docteur pourra lui expliquer avec des mots plus courants qu'il a un pouls irrégulier.



Le document recommande également d'éviter certains mots trop connotés par les patients, comme "chronique", qui évoque plutôt quelque chose de "très mauvais" pour eux alors qu'il désigne simplement une maladie qui dure et se développe lentement. Les abréviations latines sont également à proscrire, comme "bd", qui signifie "deux fois par jour".



Avec ces recommandations, l'Academy of Medical Royal College espère améliorer la relation entre les médecins et leurs patients, et pouvoir mieux impliquer ces derniers dans leur santé.