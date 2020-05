publié le 26/05/2020 à 15:21

À Londres, le déconfinement n'a pas encore eu lieu mais les Britanniques jouissent de libertés auxquelles même les Français déconfinés n'ont pas le droit. La capitale britannique veut devenir la reine du vélo.

Depuis 2 semaines, les Londoniens qui ne peuvent pas exercer leur travail depuis chez eux sont encouragés à retourner au travail mais sans prendre les transports en commun. La station de Canada Water, dans un quartier résidentiel du sud-est de Londres, est sur la liste des gares à éviter.

"J'ai trop peur de faire du vélo sur la route mais je vais porter un masque et j'ai du gel hydroalcoolique pour me laver les mains. Ce qui me fait le plus peur, c'est de prendre le métro avec la foule aux heures de pointe", confie Karishma qui travaille dans le centre de la capitale. Son mari n'a pas encore pu reprendre le travail, à la City, après avoir contracté le virus. Il profite de l'allégement du confinement en prenant un bain de soleil avec sa compagne, dans un petit parc non loin de la station de métro.

C'est aussi le cas de Michael : "On a le droit de bronzer tant qu'on respecte les distanciations sociales de 2 mètres. Mais le message du gouvernement n'est pas clair du tout. Il laisse chacun décider quoi faire en fonction de sa philosophie personnelle. Mais il faut que l'on reprenne une vie normale... L'économie s'écroule : dès que j'en aurai le droit, j'irai au pub du coin", précise-t-il en montrant du doigt le Moby Dick.

30% des Londoniens ont perdu leur emploi, sont au chômage technique ou ont subi une baisse d'activité pendant la crise. Alors, dans la capitale, la reprise est anticipée avec prudence.