publié le 16/08/2018 à 19:15

L'histoire est à peine croyable. Comme le rapporte le British Medical Journal, un médecin qui pensait devoir retirer un kyste à l'intérieur de la paupière d'une femme de 42 ans a fait une découverte surprenante. Une lentille de contact était en fait coincée sous la paupière de la patiente. Or, elle a affirmé ne plus avoir porté de lentilles depuis ses 14 ans.



C'est donc lors de l'opération pour retirer ce qui devait être un kyste à la paupière que la lentille a été trouvée, en parfait état. Elle se trouvait là depuis 28 longues années. La patiente a affirmé que la dernière fois qu'elle avait portée des lentilles c'était à 14 ans. Durant une partie de badminton, elle avait reçu un volant dans l’œil et n'avait pas retrouvé la lentille sur le moment. Elle avait supposé qu'elle était tombée par terre.

L'an dernier, des médecins britanniques avaient déjà fait une découverte miraculeuse concernant des lentilles de contact. Ils en avaient trouvé 27 dans les yeux d'une sexagénaire. Celle-ci portait des lentilles depuis 35 ans et négligeait les rendez-vous chez l'ophtalmologiste.