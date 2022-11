Royaume-Uni : appel à témoins pour identifier une femme, potentiellement française, morte en 1975

C'est un mystère qui dure depuis près de 50 ans. Au petit matin du 18 février 1975, une jeune femme a été retrouvée morte sur une route à Baldock, au nord de Londres, percutée par un véhicule, dont le chauffeur n'a jamais été retrouvé. Depuis, son identité demeure inconnue. D'un âge estimé entre 17 et 25 ans, elle pourrait être Française, selon des éléments récents.

Ce lundi 7 novembre l'organisation britannique Locate International, spécialisée dans les disparitions, a lancé lundi un appel à témoins. Le jour de la découverte de son corps, cette jeune femme était pieds nus, portait un manteau afghan et un jean mais n'avait ni sac ni papiers. Blonde aux yeux noisettes, elle présentait une cicatrice à la jambe droite.

À la suite d'un précédent appel à témoins, un couple s'était présenté pour dire penser reconnaître une étudiante française appelée Odile. David et Barbara Liversedge l'avaient hébergée au début des années 1970 après l'avoir rencontrée quand elle faisait du stop au nord de Londres. Selon eux, elle était originaire du nord de la région parisienne et rendait souvent visite en stop à des amis dans les Cornouailles, à l'ouest de l'Angleterre. Elle était partie étudier à Cambridge, ville universitaire de l'est de l'Angleterre, en 1973.

"Il est difficile de ne pas penser à ceux à qui elle manque depuis sa disparition : sa famille, ses amis, tous ceux qu'elle avait rencontrés", a souligné Dave Grimstead, directeur de Locate International, dans un communiqué. "Il n'est pas trop tard pour leur dire ce qui lui est vraiment arrivé."

