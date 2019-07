Ross Perot, milliardaire deux fois candidat à la Maison Blanche, est mort

publié le 09/07/2019 à 16:46

Le milliardaire et ancien candidat à la présidentielle américaine Ross Perot est mort à l'âge de 89 ans, ont annoncé les médias américains mardi 9 juillet. Ross Perot souffrait d'une leucémie, diagnostiquée en février, selon le journal Dallas Morning News. Le porte-parole de la famille Perot a indiqué qu'il était mort mardi dans la matinée.



Ross Perot s'était lancé dans la course à la Maison Blanche en 1992 et en 1996 ; la première fois comme candidat indépendant et la seconde fois sous l'étiquette du parti qu'il avait crée le Parti de la réforme des États-Unis d'Amérique.

En 1992, il avait réussi à remporter 18,9% des voix, précipitant la défaite du républicain George Bush face au démocrate Bill Clinton. Il n'avait remporté que 8% des voix en 1996. Sa fortune était estimée à quatre milliards de dollars par le magazine Forbes.

Il avait fait fortune après avoir fondé en 1962 le géant des services informatiques Electronic Data Systems (EDS). Il en avait cédé le contrôle à General Motors en 1984 pour 2,5 milliards en 1984, avant de fonder une autre société, Perot Systems.