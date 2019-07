Dean Cain, Eddie Jones et K. Callan de la série "Lois et Clark"

publié le 09/07/2019 à 00:17

Les fans de Superman sont en deuil. Lundi soir, nous avons appris via un post Facebook officiel de la Interact Theatre Company à laquelle il appartenait, que l'acteur américain Eddie Jones était décédé à l'âge de 82 ans. Il était principalement connu pour avoir tenu le rôle de Jonathan Kent, le père de Superman, dans la série Lois et Clark, diffusée entre 1993 et 1997.

L'acteur Dean Cain, qui interprétait Superman dans la série, a rendu hommage sur Twitter, à celui qui a joué son père durant 4 ans : "Mon cœur se brise face à cette perte. Dieu te bénisse, Eddie. Tu étais un humain merveilleux, et un père génial. Repose en paix mon ami", a-t-il écrit.

Né en 1937, Eddie Jones avait également fait des apparitions dans de nombreux films, comme par exemple Le Terminal de Steven Spielberg ou encore Fighting Tommy Riley de Eddie O'Flaherty.