Richard Branson : comment se déroulera le vol du milliardaire dans l'espace ?

Richard Branson va effectuer son premier vol commercial vers l'espace. Et si tout se passe bien, le patron de Virgin Galactic décollera ce dimanche à 15 heures (heure de Paris) depuis sa base dans le désert du Nouveau Mexique. Le milliardaire ne passera en réalité que quelques minutes au-dessus de la Terre.

Le vaisseau Unity, avec à son bord Richard Branson et trois employés de son entreprise, va s'envoler dans un premier temps solidement arrimé sous un avion gros porteur. Ils grimperont tous les deux à 15.000 mètres et à ce moment-là, l'engin sera lâché. Ses moteurs s'allumeront et il montera en flèche jusqu'à 90 kilomètres d'altitude.

Les passagers, à travers une douzaine de hublots, pourront admirer la courbure de la Terre et le ciel tout noir de l'espace. Ils pourront également se détacher de leur siège pour goûter à l'apesanteur. Ils flotteront dans la cabine pendant trois à quatre minutes.

Unity redescendra sur Terre d'abord en chute libre puis il déploiera ses ailes pour se poser comme un avion en plein désert sur la piste du Spaceport America, le complexe spatial de Virgin Galactic. Richard Branson aura alors réalisé son rêve d'enfant.