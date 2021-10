Que sait-on sur “Truth social”, le réseau social de Donald Trump ?

Donald Trump s'apprête à investir une nouvelle tribune médiatique : la sienne. L'ancien président républicain a annoncé mercredi le lancement de son propre réseau social, baptisé "Truth Social", en référence aux "Fake media" qu'il fustige constamment. Mais que savons-nous pour l'instant de ce nouveau projet ? Quand sera-t-il lancé ?

La plateforme, qui appartiendra au groupe nouvellement créé Trump Media & Technology, fournira entre autres un service de vidéo à la demande et des podcasts "non-woke". Truth Social devrait être accessible en version bêta, et uniquement sur invitation, dès novembre 2021. Un site est d'ores et déjà disponible pour recueillir les premières inscriptions. Le lancement généralisé ne devrait intervenir qu'au premier trimestre 2022. Une application est déjà disponible en précommande sur l'App Store.

Après avoir été banni en janvier de Twitter, Facebook et YouTube, qui l'accusent d'avoir utilisé leurs plateformes pour inciter ses partisans à la violence avant l'assaut contre le Capitole, l'ancien président entend, grâce à "Truth social", "résister face à la tyrannie des géants des technologies", qui ont "utilisé leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix dissidentes en Amérique".

"Truth social" aura ainsi pour objectif de donner "une voix à chacun". Un espace démocratique donc, mais à la condition que le réseau social conservateur et Donald Trump lui-même n'y fassent l'objet de critique. Selon les conditions d'utilisations, il sera en effet interdit de "dénigrer, ternir ou nuire de quelque manière que ce soit, à notre avis, à nous et/ou au site" (Article7, alinéa 23).