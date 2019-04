publié le 03/04/2019 à 14:02

C'est un mensonge de plus qui se rajoute à la liste. Donald Trump a affirmé, mardi 2 avril, il aurait des parents "nés en Allemagne". Cette (fausse) déclaration, il l'a faite lors d'un discours sur l'Otan, en voulant démontrer que les pays européens, et plus particulièrement l'Allemagne, ne contribuaient pas assez au budget de l'organisation internationale en comparaison de la protection militaire dont ils bénéficient.



"L'Allemagne, honnêtement, ne paie pas sa juste part", a-t-il déclaré avant d'exprimer son "grand respect" pour Angela Merkel et le pays qu'elle dirige. "Mon père est Allemand, était Allemand", explique-t-il. "Il est né dans un lieu magnifique en Allemagne. Donc j'ai un sentiment particulier envers ce pays".

Sauf quoi voilà, son père n'est pas Allemand. Fred Trump est né en 1905, à New York. En revanche, Friedrich Trump, son grand-père, était bien un ressortissant allemand : né en 1869, il a acquis la nationalité américaine en 1892.

Ce n'est pas la première que le président américain sort ce mensonge. Selon les médias outre-Atlantique, c'est la troisième fois que Donald Trump prétend que ses parents sont nés sur le Vieux Continent. "N'oubliez pas que mes parents sont tous les deux nés en Europe. Ma mère est née en Écosse et mon père en Allemagne", déclarait-il en juillet 2018. Mêmes déclarations mensongères lors du sommet de l'Otan de Bruxelles : "Je respecte énormément l'Allemagne, mon père vient d'Allemagne".

22 mensonges par jour

Selon le Washington Post, qui a scrupuleusement tenu les comptes, le président américain aurait fait 9.451 déclarations mensongères ou erronées depuis le début de son mandat, le 20 janvier 2017, ce qui correspond à 22 mensonges par jour. Parmi eux, fake news et exagérations (il a pour habitude de gonfler le nombre de personnes à ses rassemblements)...



De quoi faire de Donald Trump le président qui ment le plus. Sur Twitter, il n'hésite pas à relayer des informations non vérifiées ou mal interprétées. Il a également pris pour habitude d'accuser un grand nombre de médias d'être les "ennemis du peuple".