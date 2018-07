publié le 31/05/2016 à 18:00

Il na faut parfois pas plus d’un tweet pour déclencher la colère de Donald Trump. Dimanche 29 mai, en plein cœur du Memorial Day Weekend, Bill Kristol, le rédacteur en chef du Weekly Standard a envoyé un simple tweet. Il dirige un magazine conservateur, et c’est l’une des figures du mouvement #NeverTrump de l’establishment républicain qui a tout fait pour éviter la désignation de Trump.





Dans ce tweet, il annonce qu’il y aura un "candidat indépendant", chargé de barrer la route de Trump en recueillant les voix des républicains qui ne peuvent se résoudre à voter pour le milliardaire, "un candidat impressionnant, avec une équipe puissante et une vraie chance". Mathématiquement, un autre candidat républicain annihilerait les chances de Donald Trump pour ravir la Maison blanche.

Just a heads up over this holiday weekend: There will be an independent candidate--an impressive one, with a strong team and a real chance. — Bill Kristol (@BillKristol) 29 mai 2016

Le candidat a immédiatement vu rouge, et s’est acharné sur Twitter, en le traitant "d'abruti" ["dummy"], de "poids-léger" ["lightweight "] ou le menaçant plus directement : "Si Bill Kristol déniche un candidat indépendant, je le mettrai sur la liste des cibles de mes drones. Ça, je peux vous le promettre".

Trump "alimente" Daesh, selon un ex-patron de la CIA

Michael Hayden n’est pas précisément un gauchiste anti-républicain, cet ancien général a dirigé la NSA puis la CIA sous l’administration Bush fils. Barack Obama l’avait d'ailleurs écarté dès son arrivée. Mais lors d’une intervention au Royaume-Uni, il n’a pas hésité à dénoncer le candidat républicain qui, selon lui, met en danger la sécurité des Américains. "Le récit des jihadistes c’est que l’Islam et le monde moderne sont des ennemis éternels, donc quand Trump dit qu’ils nous détestent tous, il utilise leur récit, il alimente leurs vidéos de recrutement", rapporte le quotidien The Guardian.

Un ancien candidat républicains se lâche sur le bilan de Barack Obama

Le Dr. Ben Carson, candidat conservateur à la prirmaire républicaine et désormais rallié à Donald Trump, a utilisé une image étrange et un poil excessive dans la matinale de Fox News pour décrire l’état du pays après la présidence Obama : l’Amérique est comme "un bateau de croisière qui va tomber dans les chutes du Niagara avec un énorme carnage et des morts". L'ex-candidat n'a pas manqué d'émettre à son tour de fortes réserves sur l’hypothèse d'un troisième candidat à la présidentielle issu des rangs conservateurs.

Les Clinton adoptent un look très "casual" pour le "Memorial Day"

Pour le "Memorial Day" lundi 30 mai, férié aux Etats Unis, les Clinton ont fait comme des millions d’américains : descendre dans la rue pour saluer le défilé des vétérans avant de marquer le début de l’été avec un premier barbecue. comme le temps était gris, et parfois pluvieux, dans la région de New York où se trouve leur maison de Chappaqua, il n’est pas certain que les Clinton aient eu le loisir de griller quelques côtelettes. Mais ils se sont affichés en tenue décontractée : Bill en chemise rose, cravate mauve, associées à une paire de tennis bleus, quand Hillary était en chemisier bleu et lunettes de soleil.

The Clintons march in the Chappaqua, New York parade. #MemorialDay2016 https://t.co/2tkaQBgW9M — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 30 mai 2016

Trump dans un remake de Scorsese ?

David Axelrod est l’un des artisans de l’élection d’Obama en 2008, un conseiller politique expérimenté qui réserve désormais ses conseils et ses analyses à CNN et à son compte Twitter, toujours avec pertinence, souvent avec humour. Comme dans ce tweet où il se moque de susceptibilité du milliardaire qui se bagarre comme dans une cour d’école (allusion à son coup de sang après le tweet de Bill Kristol sur un candidat indépendant mentionné plus haut).



D’où le nouveau surnom qu’il lui trouve, Raging Bully, référence à Racing Bull, le film de Scorsese sur la boxe, et "bully" ["tyran"], mot utilisé pour dénoncer les terreurs des cours de récrés qui s’en prennent à d’autres enfants.

Jumping on even the slightest provocation w/schoolyard taunts, @realDonaldTrump inspires a new twist on an old Hollywood hit: #RagingBully. — David Axelrod (@davidaxelrod) 30 mai 2016