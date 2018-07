publié le 29/07/2016 à 18:57

C’est l’inconvénient de passer à la fin et d’avoir dans son camp des orateurs mémorables. Hillary Clinton savait que la barre était haute pour le quatrième et dernier soir de la convention démocrate. Il venait conclure deux semaines de couverture intense de la campagne, chaque soir, en prime time sur toutes grandes chaînes.



Après le lyrisme de Barack Obama, la passion de Bill Clinton, l’émotion de Michelle Obama (et après le ton martial et percutant de Trump la semaine dernière) la candidate a fait un discours sérieux, complet, équilibré, riche. Mais, comme souvent, un peu sec sur la forme, avec un ton qui sonne faux, même lorsqu’il s’agissait de prononcer son slogan, "Stronger Together", plus fort ensemble.

Alors que le discours de Trump a marqué les Américains, celui d’Hillary Clinton ne restera pas dans les annales. Néanmoins, la convention est réussie, elle a su montrer les inflexions nécessaires à gauche pour calmer une bonne partie des déçus de la "révolution politique" de Bernie Sanders. Le parti est uni, quand les républicains sont divisés. Elle devrait bénéficier d’un élan dans les études d’opinion, un vent d’air frais. Mais elle pourra cependant remercier Michelle, Bill, et Barack Obama.

