Pourquoi Vladimir Poutine reçoit Bachar al-Assad à Moscou

Bachar al-Assad est arrivé dans la soirée du mardi 14 mars à Moscou "pour une visite officielle au cours de laquelle il s'entretiendra avec le président russe Vladimir Poutine", a indiqué un communiqué de la présidence syrienne.



Le dirigeant syrien, "accompagné par une importante délégation ministérielle", a été reçu par Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du président Poutine et vice-ministre des Affaires étrangères.

Ce mercredi 15 mars, Vladimir Poutine et Bachar al-Assad aborderont "les questions d'actualité concernant le développement de la coopération russo-syrienne dans les sphères politiques, économique, commerciale et humanitaire, ainsi que les perspectives du règlement coordonné de la situation en Syrie et autour du pays", précise le Kremlin.

Vers une normalisation des relations entre Damas et Ankara

La question de la "normalisation entre Damas et Ankara", dans laquelle la Russie joue le rôle de médiateur, devrait être également abordée, selon le journal progouvernemental Al-Watan, citant le journal russe Vedomosti.

Pour rappel, les relations sont rompues depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, quand la Turquie a pris le parti des troupes rebelles opposées à Damas. La Russie, alliée principale de Damas, a de son côté apporté un soutien militaire décisif à l'armée syrienne dans le conflit. Une réunion tripartite s'est déroulée en décembre 2022 à Moscou entre les ministres turc, syrien et russe de la Défense, la première depuis 2011.

Bachar al-Assad a été isolé sur le plan diplomatique depuis la répression en 2011 d'un soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre civile. Mais depuis le séisme du 6 février 2023 qui a fait des dizaines de milliers de victimes en Turquie et en Syrie, des pays arabes ont intensifié leurs contacts et envoyé de l'aide à Damas, qui pourrait profiter du drame pour sortir de son isolement diplomatique, selon les experts.

