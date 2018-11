publié le 14/11/2018 à 06:57

Donald Trump a envoyé des tweets particulièrement agressifs à l'encontre de la France, le 13 novembre. Pour comprendre Trump, il faut l’écouter et le lire avec sérieux, le prendre au mot. Que dit-il ?



Certes, il déforme les propos du président Macron sur la défense européenne. Mais ce n’est pas qu’un coup de tête : il en a fait l’un des arguments récurrents depuis trois ans et demi. Ça suscite toujours beaucoup d’applaudissements dans ses meetings.

Selon lui les pays européens abusent de la protection militaire américaine au sein de l’OTAN. Pourquoi est-ce que les Européens ne consacrent pas plus d’argent à leurs dépenses militaires ? Ils se sont engagés auprès de Washington à atteindre 2% du PIB en 2024, mais seuls quelques pays comme la Grèce respectent cet engagement, la France est à 1,8%, l’Allemagne à 1,2%.

Trump l’exprime avec vulgarité, mais c’était déjà une position défendue par Barack Obama : la Guerre Froide est finie, les Européens doivent financer davantage leur défense et ne pas s’appuyer seulement sur l’Amérique.

Des propos loin d'être nouveau

Mais quel rapport avec le vin ? Dans son esprit c’est logique. Il dit : les Français bloquent le vin américain avec des tarifs douaniers, on devrait faire pareil. Alors le vin californien a plein de qualités, mais je ne suis pas certain que ce soit à cause des tarifs douaniers que les Français préfèrent boire du Bourgogne ou du Bordeaux.



Cette histoire de vin, il dit la même chose depuis 3 ans sur l’Allemagne, mais à propos des voitures : "nous payons pour votre défense, et je ne vois que des Mercedes en bas de la Trump Tower sur la 5e avenue. Je n’invente rien."



Pour lui les deux sujets sont liés : sécurité nationale et relations commerciales. Et c’est au nom de la sécurité nationale qu’il a déclenché la guerre commerciale.

Clichés et coup de main aux ennemis de Macron

Quand il se moque de la collaboration pendant l’Occupation, il ne fait que réactiver un vieux cliché anti-français : ils sont des lâches, ils se sont mis à terre devant les Allemands. On m’a déjà lancé ce cliché raciste ici, Trump n’a rien inventé.



Il attaque Macron sur le chômage, c’est un fait l’Amérique était déjà au plein emploi quand Trump a été élu. Il l’attaque sur sa popularité : et oui, Trump, même s’il est l’un des présidents les plus impopulaires de l’histoire américaine, est largement plus populaire que le Français.



Mais le tweet le plus intéressant, selon moi c’est celui où il écrit en gros caractères, comme s’il criait, "Make France Great Again", référence à son propre slogan de campagne. Quand il dit "il faut rendre à la France sa grandeur", il envoie un clin d’œil à ceux que le président français désigne comme les nationalistes, les populistes, la lèpre etc. En Europe, et en France.



Macron l’attaque, alors Trump donne un coup de main à ses ennemis, comme une mise en garde aux Français : méfie toi, il pourrait bien t’arriver ce qu’ a subi la gauche américaine, quand par exemple Clinton qualifiait les électeurs de Trump de gens "déplorables", "pitoyables", racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamaphobes. Deux mois plus tard, Trump était élu.