Pour Emmanuel Macron, le colonialisme a été une "faute de la République"

publié le 22/12/2019 à 08:11

"Une erreur profonde, une faute de la République". C'est en ces termes forts que le président Emmanuel Macron a dénoncé le colonialisme alors qu'il s'exprimait, samedi 21 décembre, lors d'une conférence de presse à Abidjan en compagnie du président ivoirien Alassane Ouattara.

Le chef d'État français a déploré que la France soit perçue comme ayant "un regard d'hégémonie et des oripeaux d'un colonialisme qui a été une erreur profonde, une faute de la République". Il a ainsi appelé à "bâtir une nouvelle page". "Moi j'appartiens à une génération qui n'est pas celle de la colonisation. Le continent africain est un continent jeune. Les 3/4 de votre pays n'ont jamais connu la colonisation", a expliqué le président Macron.

Avant de poursuivre : "Parfois les jeunes reprochent à la France des troubles, des difficultés qu'ils ont pu vivre auxquelles la France ne peut rien. Alors, je sais, on (la France) est parfois la cible toute désignée, c'est plus simple (...) Quand c'est difficile, on dit 'c'est la France'". Le président a conclu son allocution avec un espoir, celui d'une alliance avec "cette Afrique jeune" pour "bâtir avec une France nouvelle un partenariat d'amitié (...) beaucoup plus fécond".

Une déclaration qui rappelle ses propos polémiques de 2017

Cette déclaration rappelle les propos tenus en février 2017 par celui qui était encore candidat à la présidentielle. Emmanuel Macron avait alors estimé, sur une chaîne algérienne, que "la colonisation fait partie de l'histoire française". "C'est un crime contre l'humanité", avait-il alors déclaré. "Il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation", avait poursuivi le Président, précisant qu'il "l'a toujours condamnée". Ses déclarations avaient créé une polémique en France.